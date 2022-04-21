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    16:22, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 80 тыс. защитных предписаний выносится ежегодно – МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке СЦК сегодня были обсуждены вопросы противодействия бытовому насилию, защиты прав женщин и детей. По информации МВД РК, ежегодно выносится свыше 80 тыс. защитных предписаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя председателя Комитета административной полиции МВД Алексея Милюка, в Казахстане основные элементы правовой основы общей системы профилактики бытового насилия заложены в 2009 году, с принятием специального отраслевого Закона «О профилактике бытового насилия». Впервые были введены формы и методы полицейской работы с домашними тиранами, расширены полномочия участковых инспекторов полиции по установлению обязанностей и запретов в отношении лиц, допускающих насилие в семье.

    К ним относятся защитные предписания, согласно которым потенциальным правонарушителям запрещается на срок до одного месяца контактировать с жертвами. За нарушение запретов правонарушителю грозит административная ответственность вплоть до 5 суток административного ареста.

    «В судебном порядке им могут быть установлены особые требования к поведению с расширенным перечнем запретов и ограничений. В частности, это запреты на хранение оружия, на распитие алкоголя даже дома, а в особых случаях суд вправе выселить «дебошира» из квартиры на 10 дней, при наличии у него другого жилища. Срок действия таких запретов устанавливается от трех месяцев до 1 года.

    Ежегодно выносится свыше 80 тыс. защитных предписаний, судами устанавливаются около 10 тыс. особых требований к поведению правонарушителей. За нарушение установленных запретов и ограничений привлекаются к ответственности почти 6 тыс. человек. Эти лица на период действия ограничений ставятся на полицейский учет с регулярным посещением по месту жительства для профилактических бесед и контроля за их поведением», - сказал Алексей Милюк.

    Кроме того, по его словам, созданы удобные и доступные формы обращений в правоохранительные органы по фактам совершения противоправных действий в отношении граждан.

    «Сегодня пострадавшие помимо традиционных способов, могут обратиться в полицию посредством специального мобильного приложения «102». Здесь же можно сразу предоставить фото и видео доказательства совершенного правонарушения», - добавил он.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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