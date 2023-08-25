Свыше 80 педагогов с поддельным дипломом работали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с поддельным дипломом работал 81 педагог. Об этом стало известно в ходе заседания общественного совета при акиме области, где были обсуждены вопросы усиления общественного контроля в противодействия коррупции в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания руководителя управления превенции Антикоррупционной службы Атырауской области Жанибек Каражанов проинформировал членов совета об актуальных вопросах в сфере образования. В частности, спикер акцентировал внимание участников на имеющихся коррупционных рисках в сфере образования.

«В ходе проведения внешнего анализа коррупционных рисков, департаментом установлены многочисленные коррупционные риски, такие как наличие в школах «мертвых душ», различное финансирование школ с одинаковым количеством сотрудников и учащихся, одновременная работа одного лица в 4-5 учреждениях, перечисление руководителями некоторых организаций образования сверхурочной заработной платы помимо своих должностных окладов», - отметил Жанибек Каражанов.

Кроме того, в результате мониторинга выявлены факты использования поддельных дипломов 51 работником дошкольных организаций образования области и 30 работниками организаций среднего образования.

«Для устранения вышеуказанных фактов, в областное управление образование направлены разработанные департаментом 26 рекомендаций. К примеру, предлагается автоматизировать процессы формирования и утверждения бюджетных заявок на уровне МИО с обеспечением интеграции для автоматического сопоставления данных по контингенту работников, контроль за участием работников образовательных учреждений с возможностью установления форматно-логистического контроля времени въезда и выезда в учреждение»,- сообщил Жанибек Каражанов.