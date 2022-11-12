Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Свыше 80 несовершеннолетних попали в полицию во время каникул

Автор:  
Галина Скрипник
12 Ноября 2022, 19:30
Свыше 80 несовершеннолетних попали в полицию во время каникул

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О профилактической работе во время осенних каникул учащихся региона рассказали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции Жамбылской области усилил работу мобильных групп во время школьных осенних каникул, - сообщает старший инспектор по особым поручения группы ювенальной полиции УМПС ДП Жамбылской области Алишер Калышев. - Сотрудники полиции проводили профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, предотвращали противоправные посягательства в их отношении. В местах массового скопления молодежи с молодым поколением проводились разъяснительные беседы».

По информации спикера, за время каникул полицейские провели свыше 18 рейдовых мероприятий по области, совместно с представителями органов образования проверили 164 неблагополучные семьи. В органы внутренних дел стражи порядка доставили 86 несовершеннолетних, 94 родителя привлекли к административной ответственности. Родительских прав лишили двух законных представителей, шестерых подростков поставили на учет. Кроме того, двух несовершеннолетних, ушедших из дома, нашли и передали родителям.

«В полицию обратилась 43-летняя жительница города Тараза с просьбой найти ее 7-летнего сына. Ребенок около шести часов вечера вышел из дома покататься на велосипеде и не вернулся», - сообщили в правоохранительном ведомстве об одном таком случае.

Несовершеннолетнего искал весь личный состав департамента полиции Жамбылской области. Сотрудники опросили весь круг общения пропавшего, соседей и знакомых. Из-за вечернего похолодания поиски усилили, так как мальчик был очень легко одет.

«Благодаря оперативной и слаженной работе полицейских и волонтеров, удалось отследить весь маршрут «путешественника» по камерам видеонаблюдения. Пройдя приличное расстояние, мальчик решил отдохнуть в сквере на лавочке, неподалеку от Жамбылского политехнического колледжа по улице Толе би. Там его нашли спящим», - отмечают в ДП Жамбылской области.

По словам матери, ребенок неоднократно уходил из дома без причины. С несовершеннолетним в присутствии родителя провели профилактическую беседу.

Родители мальчика и раньше привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей в отношении двоих старших, уже совершеннолетних, детей. Будут ли такие родители и дальше воспитывать семилетнего ребенка, решат в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав акимата области, сообщили в департаменте.


Жамбылская область   МВД РК   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану