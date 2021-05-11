Свыше 80 человек проживало в сгоревших при пожаре в Риддере домах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МЧС Талгат Уали рассказал о результатах борьбы с пожаром в Риддере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 мая 2021 года в 13 часов 30 минут поступило сообщение о горении сухостоя в г.Риддер Восточно-Казахстанской области. В 13 часов 31 минуту на место пожара была направлена дежурная смена СПЧ-1 г. Риддер. В 16 часов 08 минут от лесохозяйственного учреждения поступило сообщение о том, что на территории лесного хозяйства в поселке Лесхоз по улицам Сосновый бор и Лихачева горят жилые дома», - сказал Талгат Уали на встрече с журналистами в ведомстве.

«Пожаром были охвачены 5 улиц (Б. Комиссаров, Сосновый бор, Коммунальная, Лихачева, Жуковского). На указанных улицах находилось 59 жилых домов, из которых 37 жилых домов сгорело (9 хозпостроек). В сгоревших домах проживало 83 человека, из них 10 детей. Пострадавшее население 13 человек размещены в общежитии, остальные 68 человек у родственников», - добавил он.

Напомним, 10 мая в Риддере произошел масштабный пожар. По линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

В 7 часов 00 минут в поселке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и хозяйственных постройках.