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Свыше 80 человек пострадали из-за гололеда в Семее
7 Декабря 2021 21:36
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее за сутки от гололеда пострадали больше 80 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
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В управлении здравоохранение сообщили, что с 6 декабря до 8 часов 7 декабря с травмами обратились в БСМП 40 человек, НАО МУС 17 горожан и на станцию скорой медицинской помощи 26 семейчан, из них 15 детей.
Напомним, что 7 декабря из-за гололеда учащиеся с 1 по 11 классы 1 смены не прошли в школу и обучались в дистанционном формате.
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