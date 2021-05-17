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    21:30, 16 Май 2021 | GMT +6

    Свыше 80 человек находились в ночных заведениях Алматы в ходе мониторинга

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев призывают соблюдать карантинные ограничения и не посещать места повышенного риска заражения. За сутки в городе выявили 591 случай заражения КВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций города Алматы.

    Мониторинговые группы продолжают работу. Так, в ночь с 15 на 16 мая выявлено 7 нарушений установленных ограничений, 6 из которых относятся к ресторанам, кафе и магазинам, 1 компьютерному клубу.

    Как отметили представители мониторинговых групп, в оштрафованных барах, ресторанах и компьютерном клубе был превышен лимит посетителей, не соблюдалась социальная дистанция.

    К примеру, среди выявленных нарушений в Бостандыкском районе функционировал ресторан «Нино», где находились около 80 человек. Была вызвана служба ЧС, так как администрация препятствовала работе мониторинговой группы. Собраны соответствующие материалы по нарушению эпидемиологических требований, а также по факту хулиганства.

    В Медеуском районе функционировал бар «Атмосфера», где также находились около 80 человек. Снаружи заведение не работало, гостей впускали через запасной вход. В отношении владельца составлен административный протокол.

    Всего с 20 марта по 16 мая выявлено 841 нарушение установленных ограничений, в том числе:

    - в Алатауском районе – 19;

    - в Алмалинском – 198;

    - в Ауэзовском – 140;

    - в Бостандыкском – 137;

    - в Жетысуском – 52;

    - в Медеуском –149;

    - в Наурызбайском – 50;

    - в Турксибском районе – 91.

    Из общего числа выявленных объектов – 589 относятся к ресторанам, кафе и магазинам, 107 компьютерных клубов, 16 бильярдных клубов, 44 СПА-салона, 28 саун, 2 кальянных бара, 26 караоке-клубов, 21 лото-клуб, 1 букмекерская контора, 20 ночных клубов. Административные протоколы составлены на свыше 3 тысяч физических лиц.

    Акимат Алматы призывает жителей и гостей города быть ответственными, не посещать места скопления людей, не организовывать и не участвовать в массовых мероприятиях. Важно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Напомним, за нарушение карантинных мер предусмотрена административная ответственность.


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