Свыше 80% астанчан имеют медстраховку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участниками системы обязательного социального медицинского страхования являются 82,6% населения Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 сентября 2022 года численность застрахованных составляет 1 млн 75 тыс. человек. Неохваченными cистемой ОСМС остаются еще 227 тыс. жителей столицы», - сообщил директор столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлыбек Кабдыкапаров.

По его мнению, привлечь к ОСМС оставшуюся часть жителей столицы поможет новый механизм оплаты взносов – на год вперед. Воспользоваться им могут все самостоятельные плательщики – как имеющие статус «застрахован», так и те, кто никогда не вносил платеж в систему, либо делал это нерегулярно.

«До сегодняшнего дня самостоятельным плательщикам, которые никогда не платили взносы на медстрахование или платили, но не регулярно, из-за чего были лишены статуса застрахованности, для его восстановления нужно было оплатить взносы за пропущенные месяцы, а то и за весь прошедший год. Теперь у них появилась альтернатива – оплатить за предстоящие 12 месяцев и получить статус застрахованности, не оплачивая при этом прошедший период», - пояснил Н. Кабдыкапаров.

Он напомнил, все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками фонда по пакетам гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС.



