19 Августа 2022 22:49

Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В целях привлечения молодежи к здоровому образу жизни в восьми районах Алматы функционируют 100 досуговых центров, где функционируют 36 спортивных секций и кружки на бесплатной основе с охватом более 8 тыс. детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления спорта.

«Цель проекта – развитие массового доступного спорта для детей в возрасте от 6 до 15 лет, которые в последующем получат возможность перейти в профессиональный спорт. Более 60 перспективных детей, участников данной программы уже зачислены в ДЮСШ», - сообщил заместитель руководителя управления Бекжан Онжан.

Всего городом финансируются девять спортивных клубов по игровым видам спорта, большая их часть являются базовыми для национальных сборных Республики Казахстан. Среди них: волейбольный клуб «Буревестник Алматы», женский волейбольный клуб «Алматы», баскетбольный клуб «Алматы», женский хоккейный клуб «Айсулу», хоккейный клуб «Алматы», клуб регби ОФ «Азия Спорт», гандбольный клуб «Алматы», ФК «Кайрат», академия футзала «Кайрат».

В целях исполнения Общенационального плана по реализации Послания Президента были сокращены финансовые расходы на содержание профессиональных спортивных клубов с их перераспределением на массовый спорт.

Также Бекжан Онжан проинформировал о подготовке спортивного резерва в сборные команды города Алматы и Республики Казахстан. Подготовка идет по 78 видам спорта для свыше 13 тыс. спортсменов.

В составы национальной сборной республики входят 906 алматинских спортсменов, из них: основной состав – 135 спортсменов, молодежный состав – 375 спортсменов, юношеский – 396 спортсменов.

«В рамках исполнения поручения Президента об увеличении заработной платы учителям на 25% из республиканского бюджета в 2020 году выделено 257,9 млн тенге, в 2021 году – 578,9 млн тенге на повышение в размере 50%. В сфере спорта доплаты получили – 809 специалистов», - сказал спикер.