Свыше 8 млрд тенге выделили на проекты в сфере ЖКХ в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в текущем году на реализацию 30 проектов строительства, а также реконструкции водоснабжения и водоотведения выделено 8,2 млрд тенге. При этом общая стоимость проектов - 28,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«На строительство 12 проектов водоснабжения в СНП выделено 3,6 млрд тенге. На реконструкцию 15 проектов водоснабжения и водоотведения выделено 4,6 млрд тенге. Из 17 новых реализуемых проектов по 1 - акиматом Риддера конкурсные процедуры не объявлены. По 5 заключены договоры с подрядными организациями. По 11 ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации», - сообщил на пресс-конференции руководитель отдела управления строительства, энергетики и ЖКХ Рауан Турусбек.

По его словам, из реализуемых 30 программ к завершению планируется 15, что позволит дополнительно обеспечить питьевой водой свыше 4 тысяч человек.

«С начала года доступ к водоснабжению по области составил 98,3%. По итогам запланированных мероприятий доступ населения области к услугам водоснабжения к концу 2023 года составит 98,8%», - пояснил спикер.