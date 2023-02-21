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Свыше 8 млн тенге задолжал кредиторам житель ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Февраля 2023, 20:44
Свыше 8 млн тенге задолжал кредиторам житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 8 млн тенге задолжал кредиторам житель ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 февраля в ВКО стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

Кроме того, сотрудники миграционной службы во время ОПМ продолжают розыск должников и злостных неплательщиков алиментов, что уклоняются от уплаты.

В первый же день ОПМ «Мигрант» стражи порядка в течение нескольких часов установили местонахождение разыскиваемого, который задолжал одному из банков более 8 млн тенге.

Как выяснилось, должник четыре месяца уклонялся от уплаты и скрывался от судебных приставов. Ссведения переданы в уполномоченные органы для принятия мер по взысканию задолженности. ОПМ продлится до 28 февраля.


Фото: polisia.kz






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