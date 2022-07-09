9 Июля 2022 17:45

Свыше 8 млн тенге за массажные накидки вернули обманутым акмолинцам

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В 2022 году 13 жителей Акмолинской области обратились в региональный департамент по защите прав потребителей с просьбой оказать содействие в возврате денег за приобретенные массажные накидки, стоимостью от 720 до 834 тыс. тенге каждая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

В 2021 году с подобной просьбой в департамент обратилось четыре человека.

В результате подготовки претензий, разъяснения фирмам-продавцам требований законодательства о защите прав потребителей, 11 пострадавшим было возвращено более 8 млн тенге, два обращения находятся на рассмотрении.

«Первое, что должно насторожить потребителя, это то, что о месте проведения презентации будет сообщено позже. И главное! Потребителю будет предложено прийти с документом, удостоверяющим личность, с мобильным телефоном, номер которого привязан к банку или к ЭЦП», - сообщает руководитель департамента Светлана Занегина.

Она советует не брать с собой деньги и документы, если пригласили на презентацию. Не оформлять кредитных договоров и ни при каких условиях ничего не подписывать, даже разного рода анкеты.

В департаменте напоминают, что согласно закону «О защите прав потребителей» предусмотрено право потребителя на замену (возврат) товара надлежащего качества в течение 14 дней. Также потребитель имеет право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре.

«Чтобы данными статьями воспользоваться, необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией, направив ее заказным письмом по почте с уведомлением о вручении. Указать, что расторгаете договор купли-продажи и потребовать вернуть денежные средства, полученные за товар, сообщив реквизиты счета, на который необходимо перевести деньги. В случае отказа продавцом в удовлетворении требований, потребитель вправе в судебном порядке разрешить этот вопрос», - проинформировала С. Занегина.

Суд может взыскать не только стоимость массажной накидки, но судебные издержки, моральный ущерб, неустойку за каждый день просрочки выполнения требования, а также расходы на юридические услуги, если интересы истца представляет юрист.