Свыше 8 млн тенге выделено на ремонт теплосетей в области Абай
На сегодняшний день ремонтные работы теплосетей продолжаются с планируемым сроком завершения 30 сентября 2023 года.
Кроме того, к началу отопительного сезона планируется завершить реконструкцию котельных «Габбасова» и «Центр». В настоящее время на обоих объектах завершено 80% работ. На котельной «Центр» идет установка нового, седьмого котла, и производятся работы по текущему ремонту.
В целом подготовка ведется согласно намеченным планам и находится на постоянном контроле.
Справочно: Централизованное теплоснабжение области Абай обеспечивается 4 крупными теплоисточниками мощностью более 100 Гкал/ч (ТЭЦ- 1, РК-1, котельная «Центр» в г. Семей и котельная поселка Жезкент Бородулихинского района) и 40 теплоисточниками мощностью менее 100 Гкал/ч (19 ед. в городе Семей и 21 ед. в 6 районах области Бородулихинский - 6, Абайский – 2, Аягозский – 5, Жарминский – 2, Урджарский – 2 и г.Курчатов - 4). Кроме того, по области теплоснабжение обеспечивают 273 автономных котельных для теплоснабжения бюджетных организации.