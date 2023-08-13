Свыше 8 млн тенге выделено на ремонт теплосетей в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Подготовка к отопительному сезону в области Абай проходит в соответствии с планом мероприятий. В этих целях проводятся плановые работы по ремонту и реконструкции тепловых сетей и теплоисточников на общую сумму 8 098,2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

На сегодняшний день ремонтные работы теплосетей продолжаются с планируемым сроком завершения 30 сентября 2023 года.

Кроме того, к началу отопительного сезона планируется завершить реконструкцию котельных «Габбасова» и «Центр». В настоящее время на обоих объектах завершено 80% работ. На котельной «Центр» идет установка нового, седьмого котла, и производятся работы по текущему ремонту.

В целом подготовка ведется согласно намеченным планам и находится на постоянном контроле.

Справочно: Централизованное теплоснабжение области Абай обеспечивается 4 крупными теплоисточниками мощностью более 100 Гкал/ч (ТЭЦ- 1, РК-1, котельная «Центр» в г. Семей и котельная поселка Жезкент Бородулихинского района) и 40 теплоисточниками мощностью менее 100 Гкал/ч (19 ед. в городе Семей и 21 ед. в 6 районах области Бородулихинский - 6, Абайский – 2, Аягозский – 5, Жарминский – 2, Урджарский – 2 и г.Курчатов - 4). Кроме того, по области теплоснабжение обеспечивают 273 автономных котельных для теплоснабжения бюджетных организации.