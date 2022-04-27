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    15:47, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 8 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года инспекция транспортного контроля составила 34 протокола за нарушения при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, что большегрузы разрушают отремонтированные дороги, руководство региона говорит не один год. По мнению главы региона, все тяжеловесы должны быть на контроле, чтобы отслеживать их передвижение и при малейшем нарушении быстро найти владельца.

    По информации инспекции, всего за первый квартал выдали 255 специальных разрешений на проезд крупногабаритных и тяжеловесных автотранспортных средств на сумму 12 млн тенге. Штрафов за допущенные ими нарушения выписали на 8,1 млн тенге.

    Особое внимание сотрудники уделяют самосвалам, которые везут инертные материалы с карьеров.

    «Контроль сотрудники инспекции проводят на линии с использованием передвижных постов, оснащенных необходимым техническим оборудованием для определения весогабаритных параметров автотранспортных средств. С целью создания эффективной модели контроля и исключения негативных факторов в конце января запустили специальное автоматизированное измерительное устройство. Находится на 465 км автодороги М-51 «гр. РФ (на Челябинск) – гр. РФ (на Новосибирск)». Устройство позволяет в автоматическом режиме осуществлять измерение весовых и габаритных параметров автотранспортных средств. По показаниям станции уже составили 33 административных материала за превышение допустимых весовых параметров», - проинформировал руководитель отдела контроля на транспорте Рустам Менлибеков.

    Аким области Кумар Аксакалов считает, что на дорогах необходимо больше устанавливать таких станций и увеличивать штрафы за перегруз.


    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Транспорт Акимат
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