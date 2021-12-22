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Свыше 8 млн казахстанцев привились двумя компонентами вакцины от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 8 млн человек в Казахстане вакцинированы от коронавируса двумя компонентами. Об этом рассказал и.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито около 9 млн взрослого населения, охват подлежащего взрослого населения составил около 80 %, а вторым компонентом привито более 8,4 млн человек с охватом более 70% от подлежащего взрослого населения», - рассказал Жандос Буркитбаев на заседании Правительства.
Ранее в Минздраве сообщили, что В Казахстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации.
«В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, ситуация находится на контроле Министерства», - отметил и.о министра здравоохранения.
Ранее были опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции в регионах.
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