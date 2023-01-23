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Свыше 8 кг гашиша изъяли акмолинские полицейские в ходе спецоперации

23 Января 2023, 22:07
Свыше 8 кг гашиша изъяли акмолинские полицейские в ходе спецоперации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Свыше 8 кг гашиша изъяли акмолинские полицейские в ходе спецоперации. Поставку нароктиков наладил житель Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 января в ходе спланированной спецоперации сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности управления полиции города Кокшетау и департамента полиции Акмолинской области за незаконный сбыт наркотических средств задержан 49-летний астанчанин.

«В прошлом году на территории областного центра оперативниками был осуществлен ряд задержаний сбытчиков гашиша, в ходе дальнейшей разработки был установлен основной поставщик наркотиков на территорию Акмолинской области, житель Астаны, который в декабре 2022 года, при проведении контрольного закупа, сбыл более 15 граммов гашиша. По данному факту начато досудебное производство по статье 297 части первой УК РК «Незаконные хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств», – рассказал начальник УПН ДП Виталий Гудыменко.

В рамках расследования установлено, что фигурант, не имея постоянного места работы, организовал незаконный наркобизнес и наладил канал поставки наркотического средства гашиш на территорию Кокшетау.

В ходе санкционированного обыска съемной комнаты общежития, где проживает задержанный, изъято два брикета с гашишем, шесть расфасованных свертков с аналогичным веществом, общим весом, согласно заключения экспертизы, более 8,3 кг. Кроме того, во внутреннем кармане костюма подозреваемого обнаружены 450 тысяч тенге.

На период следствия астанчанин арестован.

Фото: polisia.kz


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