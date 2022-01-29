Свыше 8,7 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

По данным МВК, на 28 января 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 176 124 человек, 2-м компонентом - 8 745 143 человек.