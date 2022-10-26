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    15:25, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Свыше 79 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 октября 2022 года, численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 79,4 тыс. человек, при этом 78,2 тыс. граждан выплата была назначена впервые именно в этом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По данным ведомства, в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

    Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

    - авторизоваться на портале eGov.kz;

    - в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

    - заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

    - в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

    - если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

    Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

    При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

    Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

    Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября т.г., с 1 января 2023 года будет увеличен размер социальной выплаты на случай потери работы из ГФСС в среднем на 13%. Эта и другие меры развития системы социального страхования предусмотрены в проекте Социального кодекса РК.

    Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.

    Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.


    Теги:
    Общество Минтруда РК Соцвыплаты Социальная поддержка
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