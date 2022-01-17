Свыше 77 тысяч человек лечатся от коронавируса и пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 января лечение от КВИ продолжают получать 77 474 человек (75 856 КВИ+ и 1 618 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 6 986 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 488 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 275 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 82 пациента, на аппарате ИВЛ – 52 пациента.

