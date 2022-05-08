8 Мая 2022 10:54

Свыше 767 тыс. подростков полностью привились против КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 8 мая первым компонентом вакцины «Pfizer» привито 1 095 335 человек, вторым - 953 900 человек. Из них: первой дозой провакцинировано 833 949 подростков, 38 718 беременных женщин, 137 699 кормящих женщин. Второй дозой - 767 991 подростков, 34 039 беременных женщин, 123 717 кормящих женщин.

Как сообщалось ранее, коронавирусом за сутки заболели 8 казахстанцев и 7 человек выздоровели. Десять казахстанцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.







