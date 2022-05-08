Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Свыше 767 тыс. подростков полностью привились против КВИ в Казахстане
8 Мая 2022 10:54

Свыше 767 тыс. подростков полностью привились против КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 8 мая первым компонентом вакцины «Pfizer» привито 1 095 335 человек, вторым - 953 900 человек. Из них: первой дозой провакцинировано 833 949 подростков, 38 718 беременных женщин, 137 699 кормящих женщин. Второй дозой - 767 991 подростков, 34 039 беременных женщин, 123 717 кормящих женщин.

Как сообщалось ранее, коронавирусом за сутки заболели 8 казахстанцев и 7 человек выздоровели. Десять казахстанцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.




Читайте также
Коронавирусом за сутки заболели 8 казахстанцев и 7 человек выздоровели
Более 23 тыс. казахстанцев ревакцинировались за сутки
Продолжают лечение от коронавируса 1357 казахстанцев
Около 34 тыс. беременных женщин полностью привились против КВИ в Казахстане
Коронавирусом за сутки заболели 11 казахстанцев и 107 человек выздоровели
Полный курс вакцины против КВИ за сутки получили около 2 тыс. казахстанцев
Десять казахстанцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Главный санврач подписала постановление о мерах при агитации перед референдумом
Популярное
Шторм ожидается 8 мая на большей части Казахстана
План идеологической работы в Вооруженных силах разработали в Казахстане
Высокую интенсивность зафиксировали на трассе Нур-Султан - Щучинск
Благотворительная акция «Қамқор» стартовала в Нур-Султане
Павлодарские военнослужащие получили награды в честь Дня защитника Отечества
Мира и процветания пожелал Казахстану 99-летний карагандинский ветеран
Две улицы полностью перекроют из-за ремонта дорог в столице
Документы о Рахимжане Кошкарбаеве передали музею Вооруженных сил РК
Силы воздушной обороны Казахстана переходят к новым методам боевой подготовки
Грамотами и медалями наградили актюбинских полицейских
Силовая культура – важная часть формирования здоровой нации – Сергей Цырульников
Военнослужащие вписали немало ярких страниц в историю Отечества - министр обороны
Спасатели ВКО устроили субботник во дворе труженицы тыла
Оказавших сопротивление полицейским задержали в городе Шу
Архив