Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Свыше 767 кг некачественной продукции изъяли в Жамбылской области

31 Октября 2022, 00:56
Свыше 767 кг некачественной продукции изъяли в Жамбылской области
31 Октября 2022, 00:56

Свыше 767 кг некачественной продукции изъяли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За качеством продуктов следят в Жамбылской области с помощью мониторингов безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинг безопасности продукции – это система мероприятий, направленная на пресечение реализации продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим нормативам и техническим регламентам. Наш департамент проводит экспертизу товаров, выявляет продукцию, не соответствующую требованиям санитарно-эпидемиологического благополучия населения. До того, как провести отбор продукции, мы уведомляем владельцев объектов предпринимательства. За товары, взятые для экспертизы, мы платим, так что предприниматели никаких убытков не несут», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Салтанат Алибаева.

По информации департамента, за девять месяцев этого года сотрудники санэпидемконтроля отобрали на проверку 2 365 товаров по жамбылскому региону, из них больше половины – 1 319 - не соответствовали стандартам качества. Выяснилось, что у пищевой продукции чаще всего были просрочены сроки годности и низкие показатели безопасности. Мясо, птица и рыба не соответствовали микробиологическим показателям. У молочной продукции и кондитерских изделий не было маркировок.

Больше половины непродовольственных товаров не соответствовали сроку годности, органолептической оценке, не были промаркированы. В основном это детские игрушки, одежда, обувь, парфюмерия, косметика, бытовая химия, средства индивидуальной защиты. Также не прошли проверку изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, отметила спикер.

«В отношении предпринимателей, не соблюдающих необходимые требования к своему товару, возбуждены административные дела. Правонарушители оштрафованы на 566 655 тенге. Правоохранительные органы выдали 118 предписаний об устранении нарушений. В территориальные департаменты комитета технического регулирования и метрологии направили три материала по маркировке. С реализации сняли свыше 767 кг не соответствующих нормативам качества товаров, в том числе более 661 кг пищевой продукции», - отметила Салтанат Алибаева.


Новости по теме
Увеличить охват видеонаблюдением в Алматы поручил Глава государства
В Казахстане при пожарах люди погибают чаще, чем в США и Европе
Ужесточить требования при реализации сжиженного газа поручил Премьер-Министр РК
Читайте также
Каракат Абден предложила поддержать патронажную службу
Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
Более 30 пунктов обогрева будут работать на трассах Карагандинской области
Спасатели нашли трех потерявшихся жителей Жамбылской области
Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
Полицейские обратились к автовладельцам из-за ухудшения погоды в Жамбылской области
Первый снег выпал в Таразе
Сотрудница ЦОНа подделывала техпаспорта в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору