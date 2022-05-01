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    13:22, 01 Май 2022 | GMT +6

    Свыше 755 тыс. казахстанских подростков полностью привились против коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 30 апреля, вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом 1 072 942 человек, вторым компонентом – 925 045 человек. Из них первой дозой подростки – 826 665, беременные женщины – 38 356, кормящие женщины – 136 640.

    Второй дозой подростки – 755 504, беременные женщины – 33 286, кормящие женщины – 121 089.



    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Вакцинация Здравоохранение
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