Свыше 755 тыс. казахстанских подростков полностью привились против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 30 апреля, вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом 1 072 942 человек, вторым компонентом – 925 045 человек. Из них первой дозой подростки – 826 665, беременные женщины – 38 356, кормящие женщины – 136 640.

Второй дозой подростки – 755 504, беременные женщины – 33 286, кормящие женщины – 121 089.



