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    19:41, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 750 астанчан получили помощь в Центре обслуживания молодежи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый в Нур-Султане Центр обслуживания молодежи открылся 1 июня в районе старого вокзала. До конца года в каждом районе города откроются еще три таких центра. Эта работа проводится по поручению акима столицы в рамках 30-летия Независимости РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    За это время столичный ЦОМ принял около 750 молодых людей и оказал консультационную помощь по государственным программам, направленным на поддержку молодежи по актуальным вопросам.

    Главная цель ЦОМа заключается в практической реализации государственной молодежной политики, программ, направленных на поддержку молодежи и оказание информационно-консультативной помощи по актуальным вопросам: безработице, жилью, образованию, здоровью и др.

    Центром обслуживания молодежи в Сарыаркинском районе города Нур-Султана в онлайн и оффлайн-формате проводятся мероприятия по эффективной организации досуга, поддержке молодежных инициатив, трудоустройству безработной молодежи, сопровождению и разъяснительной работе о реализации государственных программ, касающихся жилищных вопросов, оказанию психологической и правовой помощи, пропаганде спорта и доступности спорта для рабочей молодежи в возрасте 14-29 лет, молодежи категории NEET и маргинальной молодежи города Нур-Султана. Например, такие организации, как АО «Отбасы банк», КГУ «Центр занятости населения», «iKomek109» объединены в этом центре, где созданы условия для получения государственных услуг.

    Напомним, в честь 30-летия Независимости страны, впервые в Нур-Султане МРЦ «Астана жастары» в июне этого года был открыт Центр обслуживания молодежи совместно с акиматом района Сарыарка. В перспективе до конца 2021 года планируется открытие подобных центров в районах Алматы, Есиль и Байконур в местах массового скопления молодежи.


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