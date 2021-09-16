Свыше 74 тысяч казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 74 492 человека (–66 006 + и 8 486 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится – 13 853 пациент, на амбулаторном уровне – 60 639 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1105 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 321 пациента, на аппарате ИВЛ – 194 пациента.



