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    08:29, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 74 тысяч казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 74 492 человека (–66 006 + и 8 486 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находится – 13 853 пациент, на амбулаторном уровне – 60 639 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1105 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 321 пациента, на аппарате ИВЛ – 194 пациента.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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