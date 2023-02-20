Свыше 74 млн тенге направят на ремонт водохранилищ в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На треть пока заполнены водохранилища в Жамбылской области, их состояние не вызывает особых опасений, констатируют специалисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Водохозяйственные объекты региона готовят к весенним паводкам и летнему вегетационному периоду. Из-за обильных снегопадов и дождей, резкого повышения температуры воздуха в Жамбылской области началось интенсивное таяние снега. В некоторых районах возникла угроза подтопления населенных пунктов, проезжих дорог, коммуникаций. На таких участках сотрудники местных исполнительных органов, совместно со службой ДЧС, ведут берегоукрепительные работы по безопасному пропуску талых вод.

По словам заместителя директора Жамбылского филиала республиканского государственного предприятия «Казводхоз» Галии Зарубаевой, в 2023 году в регионе запланирован текущий ремонт десяти водохранилищ на сумму 74,6 млн тенге.

«В Байзакском районе отремонтируют водохранилища «Шапаваловское-1» и«Воинское», в Меркенском районе - «Аспара», «Акермен-1», «Акермен-2» и «Маханды-1», в Рыскуловском районе - «Байтели», в Таласском - «Ойық», «Жадик» и «Болеккызыл». Кроме того, из областного бюджета выделено 59,5 млн тенге на многофакторные исследования десяти водохранилищ в Жамбылском, Байзакском, Меркенском, Таласском и Шуском районах. Гидротехнические сооружения Жамбылского филиала на территории Жамбылской области полностью готовы к принятию талых вод», - рассказала спикер.

На территории Жамбылской области в республиканской собственности на балансе Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» имеется 7 водохранилищ. 11 гидроузлов и 2 плотины. Для безаварийного пропуска паводковых вод на водохозяйственных объектах проверены и исправлены неисправности затворов, проведены работы по предварительному закреплению каналов, берущих начало в реках, по очистке верхнего бьефа гидроузлов и укреплению дамб.

На сегодня водохранилища Жамбылского филиала «Казводхоза» заполнены в среднем на 40%, то есть имеется свободная емкость для принятия паводковых вод.

«На весенний период 2023 года совместно с ЧС и «Селезащитой» утверждены мероприятия по предупреждению паводковых вод и безаварийному их пропуску по водохозяйственным объектам РГП «Казводхоз», - пояснила Галия Зарубаева. – Это план межведомственного взаимодействия при угрозе и возникновении ЧС природного характера, схема оповещения и информирования населения, алгоритм реагирования на ЧС. Утвержден график распределения спецтехники при возникновении ЧС или по предупреждению паводков. Спецтехника проверена, обеспечен запас инертных материалов, средств связи и ГСМ».

Помимо этого, в Жамбылской области на балансе КГУ «Жамбыл су қоймалары» зарегистрировано 113 водохранилищ, общая проектная емкость которых составляет 136,4 млн кубометров. Объем фактически накопленной воды в этих водохранилищах составляет чуть больше 45 млн кубометров, или 33%.

На всех гидротехнических сооружениях региона организованы круглосуточные дежурства для пропуска талых и паводковых потоков. Ситуация по всем водохранилищам и гидроузлам стабильная и находится на постоянном контроле.

Все ГТС готовы к пропуску паводковых вод. Водохозяйственная обстановка в Жамбылской области находится на постоянном контроле. Техническое состояние гидротехнических сооружений удовлетворительные, опасности для сельских населенных пунктов и автодорог нет, заверили в ведомстве.

Фото: Галина Скрипник