13 Июня 2022 17:00

Свыше 726 млн тенге потратили на неработающее программное обеспечение в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) потратил 726,3 млн тенге на приобретение недоработанного и неработоспособного программного обеспечения. Данные проведенного аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных подведомственным организациям Министерства здравоохранения РК, предоставили в пресс-службе Счетного комитета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программное обеспечение не используется в производственной деятельности и предусмотрено к списанию.

Помимо этого, были выявлены факты, когда НЦЭЛС утверждал размеры предельных цен на лекарственные средства-аналоги, превышающие цены оригинальных лекарственных средств.

Всего по итогам аудита за 2019-2021 годы Счетный комитет выявил финансовые нарушения на 5,8 млрд тенге. Большая часть нарушений (на 5 млрд тенге) совершена при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. Также установлено неэффективное планирование и использование бюджетных средств на 7,5 млрд тенге, потери и упущенные выгоды – на 61,2 млн тенге.

Ранее сообщалось , что дефицит медицинских кадров в Казахстане увеличился в 2 раза.