Свыше 720 тыс. подростков привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству привитых вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

Вакциной «Pfizer» провакцинировано I-компонентом 1 008 171 человек, II-м компонентом - 868 562 человека.

Из них: I-й дозой подростки – 803 161, беременные женщины – 37 113, кормящие женщины – 132 672.

II-й дозой подростки – 722 292, беременные женщины – 31 555, кормящие женщины – 113 078.

Напомним, 20 казахстанцев заболели коронавирусом и 5 выздоровели за сутки.