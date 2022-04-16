РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:29, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 720 тыс. подростков привились против КВИ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству привитых вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

    Вакциной «Pfizer» провакцинировано I-компонентом 1 008 171 человек, II-м компонентом - 868 562 человека.

    Из них: I-й дозой подростки – 803 161, беременные женщины – 37 113, кормящие женщины – 132 672.

    II-й дозой подростки – 722 292, беременные женщины – 31 555, кормящие женщины – 113 078.

    Напомним, 20 казахстанцев заболели коронавирусом и 5 выздоровели за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!