-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Свыше 700 владельцев оружия проверили акмолинские полицейские
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 700 владельцев оружия проверили акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В целях оздоровления оперативной обстановки, предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия и боеприпасов, с 15 января до особого распоряжения на территории региона проходит ОПМ «Правопорядок».
За истекший период полицейскими изъято из незаконного оборота 25 единиц огнестрельного оружия, 47 боеприпасов и 83 единицы холодного оружия. Осуществлено 743 проверки владельцев гражданского огнестрельного оружия по месту их жительства, в результате 42 владельца привлечены к ответственности за нарушение правил хранения и регистрации. Кроме того, до устранения выявленных нарушений изъято на временное хранение 53 единицы гладкоствольного огнестрельного оружия.
К примеру, 23 января в ходе ОПМ полицейские изъяли у 31-летнего жителя города Державинска Жаркаинского района незарегистрированное двуствольное ружье ТОЗ-63, 16-го калибра, аналогичное незарегистрированное оружие изъято полицейскими в этот день у 23-летнего жителя Сандыктауского района. По всем фактам незарегистрированного оружия назначено баллистическое исследование.
В рамках ОПМ сотрудники полиции предупреждают, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность со сроком до пяти лет лишения свободы и административная, которая предполагает штраф в размере 25 МРП. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.
- Уголовное дело возбудили по факту избиения ребенка в детсаду Нур-Султана
- Беспорядки в Алматы: зарегистрировано более 1400 уголовных дел
- Пять закладчиков «синтетики» с поличным задержаны в Карагандинской области
- 40 водителей за сутки наказаны за тонировку авто в Шымкенте
- 44% акмолинских студентов обучаются по инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям
- Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты у актюбинцев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана