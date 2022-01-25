Свыше 700 владельцев оружия проверили акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 700 владельцев оружия проверили акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях оздоровления оперативной обстановки, предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия и боеприпасов, с 15 января до особого распоряжения на территории региона проходит ОПМ «Правопорядок».

За истекший период полицейскими изъято из незаконного оборота 25 единиц огнестрельного оружия, 47 боеприпасов и 83 единицы холодного оружия. Осуществлено 743 проверки владельцев гражданского огнестрельного оружия по месту их жительства, в результате 42 владельца привлечены к ответственности за нарушение правил хранения и регистрации. Кроме того, до устранения выявленных нарушений изъято на временное хранение 53 единицы гладкоствольного огнестрельного оружия.

К примеру, 23 января в ходе ОПМ полицейские изъяли у 31-летнего жителя города Державинска Жаркаинского района незарегистрированное двуствольное ружье ТОЗ-63, 16-го калибра, аналогичное незарегистрированное оружие изъято полицейскими в этот день у 23-летнего жителя Сандыктауского района. По всем фактам незарегистрированного оружия назначено баллистическое исследование.

В рамках ОПМ сотрудники полиции предупреждают, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность со сроком до пяти лет лишения свободы и административная, которая предполагает штраф в размере 25 МРП. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.