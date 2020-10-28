Свыше 700 проектов  реализовали по Дорожной карте занятости в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области завершилась реализация 742 проектов Дорожной карты занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

«В нашей области создано свыше 20 тыс. рабочих мест. На заседании Правительства Премьер-Министр страны Аскар Мамин положительно оценил динамику реализации мер поддержки занятости в регионе, а также поручил активизировать работу. В целом по ВКО реализуются 819 инфраструктурных проектов. Принятые меры способствовали существенному обновлению социальной и инженерной инфраструктуры во всех городах и селах», — сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.

«Это и реализация таких крупных проектов, как реконструкция аэропортовых комплексов в Усть-Каменогорске и Урджарском районе, а также подведение инженерных сетей к побережью озера Алаколь, которая создаст прочную основу для развития туризма и экономики в целом», — отметил глава области.

По словам акима ВКО, Дорожная карта стала не только инструментом по обеспечению занятости населения, но и одним из драйверов экономического роста региона и повышения деловой активности бизнеса в этот сложный период.