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Свыше 700 предприятий сферы туризма работают в Акмолинской области

8 Ноября 2019 13:05
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Свыше 700 предприятий сферы туризма работают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Индустрия отдыха и туризма является одной из приоритетных направлений Акмолинской области. В свою очередь, область входит в десятку лидеров туристских территорий Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

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На сегодняшний день в области функционирует свыше 700 предприятий сферы туризма. На территории области находятся 3 государственных национальных парка «Бурабай», «Буйратау», «Кокшетау», также Коргалжынский государственный природный заповедник.

Согласно данным в первом полугодии 2019 года – количество мест размещения составило 384 единицы с общей емкостью фонда 5164 номеров при единовременной вместимости 13383 койко-мест.


В рамках 3 этапа развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2017-2020 годы запланировано 26 мероприятий по улучшению инфраструктурных, экологических, транспортно - логистических и телекоммуникационных проблем.

По словам руководителя управления туризма Ерлана Муратова, завершены 4 масштабных мероприятия – это строительство ливневой канализации поселка Бурабай, строительство здания УП Бурабайского района, строительство жилого дома для состава полиции Бурабайского района и строительство здания для кавалерийского взвода.

«Также продолжается реконструкция и строительство автодорог, ведущих к курортным зонам и близлежащим поселкам. На постройку водно-спасательных станций на берегу озер Боровое и Большое Чебачье также планируется выделение финансов из бюджета», - отметил Ерлан Муратов.


Не менее важным объектом в развитии туристского потенциала региона выступает Зерендинская курортная зона. Значительный вклад в доступности курорта внесло введение автодороги Щучинск-Зеренда.

В рамках реализации спецпроекта «Ауыл-Ел бесиги» будет осуществлен ремонт дорог, сетей водо и теплоснабжения. Государство планирует инвестиции для улучшения поддерживающей инфраструктуры и благоустройства курортной зоны.



Историко – культурное наследие области имеет важное значение в продвижении и раскрутке туризма области. Использование исторических мест в туристических маршрутах и экскурсионных программах значительно расширит поток туристов.

В целом, чтобы курортный регион стал привлекательным для туристов, на постоянной основе проводится работа по формированию имиджа. В целях улучшения качества обслуживания в местных отелях и гостиницах совместно с Академией сервиса и туризма была проведена работа по организации стажировки студентов сервисных специальностей в отелях Турции.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Туризм,
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