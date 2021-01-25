Свыше 700  правонарушений допустили водители автобусов в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане подвели итоги ОПМ «Автобус», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

За трое суток в ходе операции «Автобус» стражами правопорядка было выявлено более 700 административных правонарушений, в том числе за превышение норм содержания загрязняющих веществ в выбросах- 61, за пользование при управлении транспортным средством телефоном или радиостанцией - 115, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - 1. Более 120 водителей общественного транспорта привлечены к ответственности за нарушение правил маневрирования.

Кроме того, проверено около 640 автобусов на предмет соответствие состояния отопления, электрооборудования. Также установлено, что 10 водителей ездили на своих маршрутах, нарушая режим труда и отдыха.

«Целью ОПМ «Автобус» является не только выявление правонарушений среди водителей пассажирского транспорта, но и профилактика, направленная на недопущение дорожно-транспортных происшествий с их участием», – отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Департамент полиции ВКО просит граждан быть бдительными и в случае сталкивания с правонарушениями незамедлительно сообщать на оперативный канал 102.Напомним, что оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проводилось на территории области с 20 по 22 января текущего года.



