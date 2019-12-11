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Свыше 700 пассажиров вызволили из снежного плена на трассе кызылординские полицейские

11 Декабря 2019 19:26
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Свыше 700 пассажиров вызволили из снежного плена на трассе кызылординские полицейские

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские на республиканской трассе Самара – Шымкент оказали помощь водителям и пассажирам свыше 600 автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Кызылординской области.

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10 декабря с 18:30 часов вечера на 1240-1646 км трассы Самара – Шымкент, от Кармакшинского района Кызылординской области до границы Актюбинской области, в связи с ухудшением погодных условий было ограничено движение автотранспорта. В связи с этим на международной автомобильной дороге Западная Европа – Западный Китай работа патрульных полицейских департамента полиции Кызылординской области была переведена на усиленный режим.

С целью предупреждения аварийных ситуаций и несчастных случаев, обеспечения дорожной безопасности сотрудниками полиции ведется круглосуточная работа. В результате оказана помощь 440 грузовым, 156 легковым и 10 общественным транспортным средствам.

Помощь оказана 724 пассажирам свыше 600 машин, среди которых около 240 женщин и 35 детей.

Полицейские доставили водителей и пассажиров в близлежащие объекты придорожного сервиса и обеспечили их горячим питанием. Была оказана своевременная помощь автомобилям, сошедшим с дороги из-за гололеда.

Автотраспортные средства поставлены на стоянку. В связи с ведением ограничения движения на автодороге круглосуточно патрулировали 6 экипажей полиции.

Сегодня по местному времени с 07:00 часов восстановлено движение на данном участке. Водители и пассажиры продолжили свой путь.

В настоящее время на трассе республиканского значения сотрудниками полиции ведется усиленная круглосуточная работа.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Транспорт, МВД РК,
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