Свыше 700 пьяных водителей наказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 700 пьяных водителей привлекли к ответственности полицейские СКО с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейская статистика говорит о необходимости самых решительных мер в отношении водителей, позволяющих себе садиться за руль в состоянии опьянения. Только за 10 дней проведения оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель» на дорогах СКО остановлено 57 человек, управлявших транспортом в нетрезвом виде.

Каждая такая поездка чревата совершением дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. За 8 месяцев в области пьяными водителями совершено 16 аварий, в которых погибли 5 человек, еще 22 получили ранения.

«Столкновения с препятствиями и другими транспортными средствами, опрокидывания — частый итог пьяных поездок. В прошлом году законодательно была ужесточена ответственность за вождение в нетрезвом виде. Санкция статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях подразумевает административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления на 7 лет. Подобные факты выявляются во время рейдовых отработок и оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная дорога», «Пьяный водитель» и других, проводимых сотрудниками МПС. С начала года по ст. 608 КРКоАП привлечен к ответственности 731 челове», — говорит начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов.

К сожалению, не для всех нарушителей взыскание становится уроком. С начала года полицейские выявили 42 факта управления нетрезвыми водителями, ранее лишенными права управления. Полицейские напоминают, что за такое нарушение следует уже уголовная ответственность, влекущая, помимо основного наказания, пожизненное лишение права управления.