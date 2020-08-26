Свыше 700 объектов назвали уязвимыми в террористическом отношении в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области 727 объектов назвали уязвимых в террористическом отношении. Среди них - больницы, школы, вокзалы, ТРЦ и другие места, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в области насчитывается 727 объектов, уязвимых в террористическом отношении, из них 596 – объекты массового скопления населения, куда вошли учебные заведения, больницы, торговые дома, увеселительные заведения, вокзалы», - заявил начальник отдела противодействия экстремизму департамента полиции Павлодарской области Жанат Слямов.

Павлодарская полиция постоянно проверяет эти объекты для безопасного нахождения и отдыха людей в местах массового скопления населения. По словам представителей закона, владельцы и руководители таких объектов, независимо от форм собственности, обязаны обеспечить безопасный персонала и посетителей там. Сотрудники полиции проверяют техническую оснащённость, исправность систем оповещения, сигнализации, доступность путей эвакуации, соблюдение пропускного режима. Кроме того, большое внимание уделяют подготовленности персонала: каждый работник чётко должен знать порядок действий при возникновении террористической опасности.

«Только с начала года стражами правопорядка обследовано 260 объектов, в отношении девяти руководителей возбуждены административные производства, в том числе три по статье 470 части первой КРКоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области охранной деятельности», шесть по статье 149 КРКоАП «Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении», - добавили в ведомстве.

«При проведении проверки организаций образования в городе Экибастузе выявлено шесть нарушений несоответствия предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности, - рассказали в департаменте. - В школе-лицее №36, школах 23, 11, 33, 2 и 35 города Экибастуза, являющихся объектами с массовым скоплением населения, не соответствовала требованиям система видеонаблюдения, в связи с чем, сотрудниками полиции составлен административный материал и направлен в административный суд Павлодара», - отметил Ж. Слямов.

Суд оштрафовал руководство школ.