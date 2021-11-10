Свыше 700 нарушителей карантина выявили на вокзалах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 500 человек с «красным» и 239 с «желтым» статусами выявлены с начала внедрения (с июня т.г) программы «Ashyq» на вокзалах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Больше всего игнорируют правила самоизоляции, подвергая риску окружающих людей, в г.Нур-Султане. На территории столичных вокзалов не допущено 177 граждан с «желтым» и «красным» статусами.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» напоминает, что на вокзалы допускаются лица только с «синим» и «зеленым» статусами. ПЦР-анализ не требуется. При отсутствии гаджетов у посетителей статус по ИИН проверяют сотрудники вокзала.

Для возврата неиспользованных проездных документов (билетов) пассажирам с выявленным «желтым» или «красным» статусом необходимо:

1. Через мобильное приложение WhatsApp на номер +7 707 270 36 64 направить для сдачи мест фото/скриншот проездного документа (билета); фото/скриншот статуса с приложения «Ashyq»; фото документа, подтверждающего личность (паспорт/удостоверение/свидетельство о рождении и т.д.).

2. В течение 6-ти месяцев (с даты отправления поезда), подойти к любой билетной кассе АО «Пассажирские перевозки» с оригиналом документа, подтверждающего личность пассажира, и написать заявление для возврата за неиспользованные проездные документы (при условии исполнения пункта 1).

Сумма возврата за неиспользованные проездные документы (билеты) производится в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №545.