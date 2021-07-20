Свыше 700 нарушений выявлено на побережье Алаколь

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В летний период на территории Восточно-Казахстанской области на побережье озера Алаколь собирается большое скопление отдыхающих. В этой связи Департаментом полиции ВКО организован усиленный режим несения службы по обеспечению охраны общественного порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В этих целях разработано 13 маршрутов патрулирования, из которых 11 пешие и два автомобильных патруля. На самом побережье функционирует пять стационарных постов.

В период открытия летнего сезона с 15 июня по сегодняшний день сотрудниками полиции было выявлено более 700 административных правонарушений, в том числе:

– 70 фактов распития алкогольных напитков и появления в пьяном виде;

– 37 фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей;

– 3 факта нарушения тишины;

– 12 фактов нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов;

– 526 фактов нарушений правил дорожного движения и дорожной безопасности;

– 36 фактов по охране окружающей среды (нарушения правил общего водопользования, катание на маломерных судах и других плавучих средствах в запрещенных местах).