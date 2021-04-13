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    13:20, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Свыше 700 млн тенге сокрытых налогов вернули в бюджет в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Атырауской области Агентства РК по финансовому мониторингу выявил факт незаконной выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Таким образом, руководство одного из предприятий области за период с 2015 по 2019 годы уклонилось от уплаты налогов на сумму более 700 миллионов тенге. Данный факт подтвержден материалами налоговой проверки.

    В настоящее время проводится досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов, возмещен причиненный ущерб государству.


    Теги:
    Атырауская область Экономика
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