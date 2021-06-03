Свыше 700 млн доз вакцин против COVID-19 введено в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Свыше 700 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции введено в Китае. Об этом в четверг сообщил Госкомитет по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным профильного ведомства, по состоянию на 2 июня 2021 года в 31 провинции (автономных районах, городах центрального подчинения) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе в общей сложности введено 704 826 000 доз вакцин против коронавируса.

За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 24 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 (из них 15 случаев – локальные), без летальных исходов. При этом 15 случаев локального заражения коронавирусом обнаружены в провинции Гуандун на юге Китая.

В связи с чем 2 июня в двух районах китайского мегаполиса Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун) уровень эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса, повышен до максимального – высокого.

Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,51% пациентов, заболевших COVID-19. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом превысило 91 тысячу человек. Показатель смертности составляет 5,08% (умерло от коронавируса 4636 человек).