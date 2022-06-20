Свыше 700 интернет-ресурсов с рекламой наркотиков заблокировали в Казахстане
«В наркосреду активно вовлекается незанятая молодежь, студенты и ученики школ, зачастую предоставленные сами себе на время летних каникул. Повсеместно продолжает распространяться реклама наркотиков, скрытая под предложениями легкого заработка. Сегодня практически каждый подросток имеет свободный доступ к Интернету, и, не имея специальных навыков, легко сталкивается с такой рекламой, попадая под влияние криминалитета», - сказал Бахытжан Амирханов.
По его словам, специалистами МВД ведется мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков.
«С начала года выявлено и заблокировано свыше 700 таких интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 87 уголовных дел. По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 53 уголовных дела», - добавил Б. Амирханов.
Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности также отметил, что предупреждение такого рода негативных последствий видится в заполнении досуга подростков путем увеличения дворовых клубов, школьных лагерей, детских спортивных площадок.