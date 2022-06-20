Свыше 700 интернет-ресурсов с рекламой наркотиков заблокировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Повсеместно продолжает распространяться реклама наркотиков, скрытая под предложениями «легкого» заработка. Об этом заявил на брифинге начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В наркосреду активно вовлекается незанятая молодежь, студенты и ученики школ, зачастую предоставленные сами себе на время летних каникул. Повсеместно продолжает распространяться реклама наркотиков, скрытая под предложениями легкого заработка. Сегодня практически каждый подросток имеет свободный доступ к Интернету, и, не имея специальных навыков, легко сталкивается с такой рекламой, попадая под влияние криминалитета», - сказал Бахытжан Амирханов.

По его словам, специалистами МВД ведется мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков.

«С начала года выявлено и заблокировано свыше 700 таких интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 87 уголовных дел. По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 53 уголовных дела», - добавил Б. Амирханов.

Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности также отметил, что предупреждение такого рода негативных последствий видится в заполнении досуга подростков путем увеличения дворовых клубов, школьных лагерей, детских спортивных площадок.