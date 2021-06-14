Свыше 700 единиц незаконно хранящегося оружия изъято в Казахстане
«Проводимая ежегодная акция по выкупу оружия является не единственной мерой, принимаемой МВД по обеспечению общественной безопасности. На регулярной основе проводятся региональные и республиканские оперативно-профилактические мероприятия «Кару», «Правопорядок» и др., в рамках которых из незаконного оборота также изымаются оружие и боеприпасы. В результате за последние 5 лет из незаконного оборота изъято более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия», - сказал Асылбек Идрисов.
В настоящее время (с 17 мая по 17 июня, прим. ред.) проводится широкомасштабное оперативно - профилактическое мероприятие «Кару». В ходе мероприятия уже изъято свыше 700 единиц незаконно хранящегося оружия, проверено 195 тысяч его владельцев, из них более 5,4 тысяч привлечены к административной ответственности за нарушения соответствующих правил.
«Об эффективности принимаемых мер свидетельствует снижение более чем на половину количества преступлений, совершенных за последние 5 лет с применением огнестрельного оружия (на 54%, с 488 в 2015 году до 224 в 2020 году), в текущем году снижение составило 21% (с 104 до 82)», - резюмировал Асылбек Идрисов.
Ранее сообщалось, что более 54 млн тенге выплатили казахстанцам за добровольную сдачу оружия.