Свыше 700 единиц незаконно хранящегося оружия изъято в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 700 единиц незаконно хранящегося оружия изъяли полицейские у казахстанцев. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводимая ежегодная акция по выкупу оружия является не единственной мерой, принимаемой МВД по обеспечению общественной безопасности. На регулярной основе проводятся региональные и республиканские оперативно-профилактические мероприятия «Кару», «Правопорядок» и др., в рамках которых из незаконного оборота также изымаются оружие и боеприпасы. В результате за последние 5 лет из незаконного оборота изъято более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия», - сказал Асылбек Идрисов.

В настоящее время (с 17 мая по 17 июня, прим. ред.) проводится широкомасштабное оперативно - профилактическое мероприятие «Кару». В ходе мероприятия уже изъято свыше 700 единиц незаконно хранящегося оружия, проверено 195 тысяч его владельцев, из них более 5,4 тысяч привлечены к административной ответственности за нарушения соответствующих правил.

«Об эффективности принимаемых мер свидетельствует снижение более чем на половину количества преступлений, совершенных за последние 5 лет с применением огнестрельного оружия (на 54%, с 488 в 2015 году до 224 в 2020 году), в текущем году снижение составило 21% (с 104 до 82)», - резюмировал Асылбек Идрисов.

Ранее сообщалось, что более 54 млн тенге выплатили казахстанцам за добровольную сдачу оружия.