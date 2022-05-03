Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Свыше 700 человек признали подозреваемыми в организации и участии в январских беспорядках
3 Мая 2022 15:53
Свыше 700 человек признали подозреваемыми в организации и участии в январских беспорядках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Восточно-Казахстанской области установлен участник погромов, уничтожения имущества и захвата акимата города Семея. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, по стране подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках в период январских событий признан 721 человек. Из них под арестом находится 281. В Алматы – 82, Восточно-Казахстанской – 35 и Жамбылской областях – 44, в Шымкенте – 43, в Кызылординской – 36, Атырауской – 14, Алматинской – 5 и Актюбинской областях – 4», - сказал Елдос Килымжанов.

Спикер также сообщил, что прокуратурой Восточно-Казахстанской области установлен участник погромов, уничтожения имущества и захвата акимата Семея.

«5 января преступник на площади перед акиматом Семея в группе лиц перевернул полицейскую автомашину марки «Газель». Своим примером он завлекал людей и призывал к захвату акимата. В этом же регионе установлен другой участник январских событий ранее судимый член экстремисткой организации, который с помощью громкоговорителя призывал жителей Семея присоединиться к ним. Он был одним из организаторов захвата акимата города. Его действия зафиксированы на видео и подтверждаются показаниями других участников погромов и беспорядков», - добавил Елдос Килымжанов.

Согласно озвученным данным, в Актобе задержан один из нападавших на акимат области.

«В дни трагических событий этот преступник, используя мессенджер WhatsApp, собрал более 300 человек, которые затем приняли активное участие в захвате здания акимата Актюбинской области. При отражении нападения тяжелые телесные повреждения получил 31 сотрудник органов правопорядка. Подозреваемый и его сообщники с санкции суда содержатся под стражей», - заключил Елдос Килымжанов.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области
Примирением завершаются в суде более половины дел по домашнему насилию
Почти 290 дел по январским событиям направили в суд - Генпрокуратура
Лишился свободы за ложное сообщение о минировании дома житель СКО
Потерпевшим в ходе январских беспорядков возместили ущерб на 100 млн тенге
Школьника и студента наградили за спасение утопающего в Семее
Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято - МВД
Полиция изъяла почти 1,5 тыс. единиц похищенного оружия
Популярное
Более 9,5 тыс. жителей Атырауской области привились вакциной Pfizer
Турнирную таблицу чемпионата Казахстана по футболу возглавил Тараз
Железнодорожные рельсы замело песком в одном из районов Мангистауской области
Рестораны закрыли в Пекине из-за вспышки коронавируса
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
Свыше 220 детей приняли участие в республиканском турнире по инклюзивному чирлидингу
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице
Ночные заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 мая
Никогда не забуду слезы беркута при прощании с дедушкой - кусбеги Диас Кунтуган
Малолетний ребенок выпал с балкона в Усть-Каменогорске
Казахстанский теннисист проиграл на старте парного турнира в Мадриде
Архив