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Свыше 700 человек принял аким Нур-Султана за полгода на личном приёме граждан

29 Декабря 2019 04:36
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Свыше 700 человек принял аким Нур-Султана за полгода на личном приёме граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов за полгода на личном приёме граждан принял свыше 700 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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За полгода аким столицы Алтай Кульгинов на личном приёме принял свыше 700 человек, заместители акима приняли более 2,5 тысяч человек, акимы районов порядка 8 тысяч, также приёмы граждан проводят руководители управлений акимата. Большая часть вопросов решена, остальные находятся в работе.

Кроме того, приемы граждан проходят в Центре поддержки института семьи «Жанұя», где по принципу «одного окна» специалисты оказывают более 70 услуг. Всего в Центр с момента открытия (26.08.2019г) обратились порядка 7 тысяч человек по 14,8 тыс. вопросам. По 11,5 тысячам даны консультации, более 3.5 тыс. вопросов решены на месте.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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