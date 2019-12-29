Свыше 700 человек принял аким Нур-Султана за полгода на личном приёме граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов за полгода на личном приёме граждан принял свыше 700 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

За полгода аким столицы Алтай Кульгинов на личном приёме принял свыше 700 человек, заместители акима приняли более 2,5 тысяч человек, акимы районов порядка 8 тысяч, также приёмы граждан проводят руководители управлений акимата. Большая часть вопросов решена, остальные находятся в работе.

Кроме того, приемы граждан проходят в Центре поддержки института семьи «Жанұя», где по принципу «одного окна» специалисты оказывают более 70 услуг. Всего в Центр с момента открытия (26.08.2019г) обратились порядка 7 тысяч человек по 14,8 тыс. вопросам. По 11,5 тысячам даны консультации, более 3.5 тыс. вопросов решены на месте.