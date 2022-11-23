Свыше 70% жамбылских школ работают на казахском языке

23 Ноября 2022, 07:18

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Организации образования Жамбылской области обеспечивают подрастающее поколение качественным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления образования акимата области, свыше 237 тысячи молодых жамбылцев обучаются в 445 дневных школах. В 314 из них преподавание ведется на казахском языке, в четырех - на русском, в 127 - на казахском и русском языках.

«Свыше 70% жамбылских школ работают на казахском языке, - сообщила заместитель руководителя управления образования акимата Жамбылской области Айдын Досыбаева. – В регионе ведется работа по обеспечению качественным образованием детей с особыми образовательными потребностями. В 2022 - 2023 учебном году из 7 922 детей с ограниченными возможностями 6 233 охвачено обучением и воспитанием».

«Из общего числа обучающихся детей с особыми образовательными потребностями 2 543 ребенка в 86 дошкольных учреждениях, в 443 средних школах инклюзивным образованием охвачено 1 133 ребенка, в 4 специальных коррекционных школах-интернатах - 523 ребенка, в специальных классах общеобразовательных школ - 294 учащихся. При этом 1 539 детей обучаются на дому, в других профессионально-технических колледжах обучается 201 ребенок с ограниченными возможностями», - пояснила спикер.

Для обучения детей с особыми образовательными потребностями в области действуют 29 специальных учреждений и кабинетов. В частности, имеются 4 специальные школы-интернаты, 6 психолого-медико-педагогических консультаций, 12 кабинетов психолого-педагогической коррекции, реабилитационный центр, 5 кабинетов поддержки инклюзии и ресурсных центров, один аутистический центр «Асыл Мирас».