Свыше 70 сел Жамбылской области обеспечат питьевой водой в 2020 году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Жамбылской области питьевой водой будет обеспечено свыше 70 сел. Это позволит довести уровень водообеспечения с 57,3% до 77%. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил глава региона Бердибек Сапарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Также аким области поставил задачу газифицировать 35 населенных пунктов с населением 48 тысяч человек, тем самым повысив уровень газификации региона до 60,2 % .

Кроме того, в этом году планируется ввести в строй четыре станции альтернативных источников энергии, что позволит увеличить долю источников ВИЭ с 17,2% до 22%.

В целях экономии ресурсов продолжится работа по установке приборов учета тепла, газа, воды, а также сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития по модернизации системы ЖКХ.



