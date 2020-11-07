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Свыше 70 кг наркотиков изъяла из незаконного оборота Пограничная служба КНБ

7 Ноября 2020 19:15
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Свыше 70 кг наркотиков изъяла из незаконного оборота Пограничная служба КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О результатах оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2020», проведенного с 1 июня по 31 октября 2020 года, рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК, передает МИА «Казинформ».

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В период с 1 июня по 31 октября 2020 года Пограничная служба КНБ в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2020», направленного на противодействие незаконному обороту наркотических средств, в пограничном пространстве пресекла преступную деятельность 68 лиц, в том числе граждан Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

«Приняты оперативные меры по выявлению каналов контрабанды наркотических средств и маршрутов транспортировки через Государственную границу.

Из незаконного оборота изъято свыше 77 кг наркотических средств, в приграничных населенных пунктах обнаружено и ликвидировано 3 «подсобных хозяйства» по культивированию растений каннабиса. С привлечением представителей местных органов управления и территориальных органов внутренних дел уничтожено 15 гектаров дикорастущей конопли», - сообщили в КНБ.

По каждому факту задержания приняты необходимые уголовно-процессуальные меры.

Пограничной службой при выполнении повседневных задач продолжается активная борьба с незаконным оборотом наркотиков.


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#Борьба с преступностью   #КНБ РК  
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