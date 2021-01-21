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    15:42, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Свыше 70 игроманов застали ночью в столичном компьютерном клубе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы, в числе полицейских и представителей акимата и Управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    В прошлую ночь мобильной группой были проверены около 150 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены 14 объектов, нарушивших карантин.

    Так, рестобар «Opus One» по улице Туркестан, несмотря на запрет работы после 20.00 часов, функционировал и принимал гостей. В заведении находились более 30 клиентов, которые не спеша заказывали себе напитки и еду.

    В 00:33 часов компьютерный клуб «Strong», расположенный по проспекту Кабанбай батыра, не соблюдая карантинные меры и социальную дистанцию, впустил в заведение более 70 клиентов, любителей поиграть в сетевые игры, тем самым поставив под угрозу жизнь и здоровье людей.

    В отношении всех нарушителей собранный материал направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для возбуждения административного производства.

    Департамент полиции города Нур-Султана напоминает предпринимателям об ответственности за нарушение карантинных мер и возможном приостановлении деятельности в связи с несоблюдением карантинных мер.


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