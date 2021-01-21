Свыше 70 игроманов застали ночью в столичном компьютерном клубе
В прошлую ночь мобильной группой были проверены около 150 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены 14 объектов, нарушивших карантин.
Так, рестобар «Opus One» по улице Туркестан, несмотря на запрет работы после 20.00 часов, функционировал и принимал гостей. В заведении находились более 30 клиентов, которые не спеша заказывали себе напитки и еду.
В 00:33 часов компьютерный клуб «Strong», расположенный по проспекту Кабанбай батыра, не соблюдая карантинные меры и социальную дистанцию, впустил в заведение более 70 клиентов, любителей поиграть в сетевые игры, тем самым поставив под угрозу жизнь и здоровье людей.
В отношении всех нарушителей собранный материал направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для возбуждения административного производства.
Департамент полиции города Нур-Султана напоминает предпринимателям об ответственности за нарушение карантинных мер и возможном приостановлении деятельности в связи с несоблюдением карантинных мер.