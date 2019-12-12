Свыше 70 человек привлечены к ответственности за двойное гражданство в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейскими Восточного Казахстана привлечены к ответственности за двойное гражданство свыше 70 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Данные цифры были озвучены на рабочей встрече по приграничному сотрудничеству полицейских Восточного Казахстана и Алтайского края Российской Федерации «В 2019 году взаимодействие с Алтайским краем осуществляется на основании плана взаимодействия и сотрудничества. Нами ежеквартально направляется список лиц, утративших гражданство Казахстана, объявленных в межгосударственный розыск за неуплату алиментов и должников», - отметил начальник управления миграционной службы ДП ВКО полковник полиции Ербол Бекпаев. Отметим, что гражданами Российской Федерации зарегистрировано 704 материала утраты гражданства Казахстана. За использование казахстанских документов привлечено к ответственности 72 гражданина РФ. Кроме того, на совещании правоохранители обсудили вопросы не только сотрудничества в миграционной сфере. В ходе встречи стражами порядка двух стран обсуждались вопросы по противодействию скотокрадства, хищениям автотранспортных средства, незаконному обороту наркотиков и пограничного режима. По словам заместителя начальника ДП ВКО полковника полиции Талгата Шаяхметова, новый импульс двусторонним отношениям придали традиционные встречи сотрудничества, формат такой работы необходим для поддержания и укрепления международного сотрудничества приграничных стран. В ходе встречи состоялся живой и конструктивный диалог по всем обозначенным в программе вопросам, были выработаны соответствующие рекомендации, внесены предложения для активной реализации совместных мероприятий по противодействию преступности в рамках приграничного сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации и Казахстана.