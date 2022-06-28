28 Июня 2022 03:00

Свыше 70 аккаунтов в соцсетях заблокировали полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники управления по противодействию наркопреступности с начала года направили в Министерство внутренних дел РК 98 подозрительных ссылок. Из них 76 заблокировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 5 ссылок стражам порядка прислали жители области.

Всего по области выявили в этом году 110 наркоправонарушений, из них 41 факт сбыта, изъяли свыше 82 кг различных наркотиков.

К Международному дню борьбы с наркоманией в Петропавловске провели автопробег. 15 автомашин проехали по улицам города с тематическими флагами.

С киберволонтерами полицейские обсудили проблемы борьбы с наркобизнесом в современных условиях. Современные дилеры занимаются сбытом наркотиков дистанционно, заманивают молодежь обещаниями «легкого заработка». Во всемирной паутине открываются все новые «интернет-магазины» по продаже наркотиков. В социальных сетях появляются объявления о вербовке наркокурьеров. Их маскируют под предложение работы, но без уточнения рода деятельности.

За участие в профилактических мероприятия поощрили 10 человек. Среди них общественники, волонтеры и блогеры.

«Главной целью месячника было показать, что в борьбе с наркоманией необходима консолидация усилий всего общества. Отговорить друга от попытки попробовать наркотик, закрасить наркорекламу на стене, сообщить о подозрительных людях или интернет-ресурсах, предлагающих «работу» наркокурьера — каждый из этих шагов становится вкладом в общее дело», - сказал заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.