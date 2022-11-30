Свыше 7 тысяч грузовых вагонов прошли ремонт

30 Ноября 2022, 11:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года деповской ремонт произведен на 7012 грузовых вагонах собственности АО «Қазтеміртранс», передает МИА «Казинформ».

Планы потребности в периодических ремонтах на каждый год устанавливают с учетом состояния вагонного парка. Техническое состояние вагонного парка, находящегося в эксплуатации, определяется надежностью вагонов, качеством плановых видов ремонта и другими характеристиками.

С 2020 года ремонт грузовых вагонов собственности АО «Қазтеміртранс» производится по договору о долгосрочных закупках работ по сервисному обслуживанию грузовых вагонов, заключенному с Временным объединением юридических лиц (ТОО «ТемирТрансСервис» и ТОО «AstanaRailwayServices») в лице ТОО «ТемирТрансСервис». Это позволило исключить ряд непрофильных функций и минимизировать риск роста нерабочего парка.

- По состоянию на 20 ноября 2022 года капитальный ремонт грузовых вагонов выполнен на 104%, при плане 552 вагона отремонтировано 575 вагонов. Всего на 2022 год запланировано отремонтировать капитальным ремонтом 641 вагон, - сказал главный инженер АО «Қазтеміртранс» Нурлан Жусупов.