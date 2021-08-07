Свыше 7 тысяч человек болеют Covid-19 в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области число болеющих Covid-19 превысило 7 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 366 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 237 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 42 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области.
В Жылыойском районе выявлено 32 заболевших, в Индерском районе - 10, в Исатайском районе - девять, Кызылкугинском районе - 10, Курмангазинском районе - девять, в Макатском районе - восемь, в Махамбетском районе - девять человек.
Заболевание у 200 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 166 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 250 человек.
В настоящее время лечение получают:
- в домашних условиях - 5 336 человек;
- в модульной больнице - 193;
- во второй областной больнице – 199 пациентов;
- во фтизиопульмонологическом центре - 87;
- в кардиоцентре - 104;
- в ж/д больнице - 102 пациентов;
- в районных инфекционных стационарах - 414;
- в областной больнице - 108 пациентов;
- в общежитиях - 129;
- в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 471 человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне.
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