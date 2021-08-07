Свыше 7 тысяч человек болеют Covid-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области число болеющих Covid-19 превысило 7 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 366 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 237 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 42 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области.

В Жылыойском районе выявлено 32 заболевших, в Индерском районе - 10, в Исатайском районе - девять, Кызылкугинском районе - 10, Курмангазинском районе - девять, в Макатском районе - восемь, в Махамбетском районе - девять человек.

Заболевание у 200 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 166 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 250 человек.