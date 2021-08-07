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Свыше 7 тысяч человек болеют Covid-19 в Атырауской области

7 Августа 2021 14:36
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Свыше 7 тысяч человек болеют Covid-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области число болеющих Covid-19 превысило 7 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 366 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 237 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 42 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области.

В Жылыойском районе выявлено 32 заболевших, в Индерском районе - 10, в Исатайском районе - девять, Кызылкугинском районе - 10, Курмангазинском районе - девять, в Макатском районе - восемь, в Махамбетском районе - девять человек.

Заболевание у 200 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 166 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 250 человек.

В настоящее время лечение получают:

- в домашних условиях - 5 336 человек;

- в модульной больнице - 193;

- во второй областной больнице – 199 пациентов;

- во фтизиопульмонологическом центре - 87;

- в кардиоцентре - 104;

- в ж/д больнице - 102 пациентов;

- в районных инфекционных стационарах - 414;

- в областной больнице - 108 пациентов;

- в общежитиях - 129;

- в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 471 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне.



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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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