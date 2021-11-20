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Свыше 7,9 млн человек полностью привились от коронавируса в Казахстане

20 Ноября 2021 08:45
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Свыше 7,9 млн человек полностью привились от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По состоянию на 20 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 620 968 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 929 289 человек.


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